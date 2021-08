Mou: “Penso solo alla Salernitana, per lo scudetto chiedete a Inzaghi”

Lo Special One non si fa cogliere in fallo e tiene un basso profilo che in molti, conoscendolo male, non pensavano fosse nel suo repertorio

Domanda “alla portoghese”: la partenza di Cristiano Ronaldo cambia le gerarchie nella lotta scudetto? Risposta all’italiana: “Fate la domanda a Inzaghi. Lo scudetto non è Roma per la Roma". José Mourinho, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, non vuole pressioni extra sulla sua squadra, anche se viene da tre vittorie in tre partite tra Conference League e campionato. Testa alla neopromossa Salernitana, che aspetta i giallorossi per la “prima” casalinga del ritorno in serie A. Superstizione? Furbizia? A Mourinho non dispiace di sicuro correre a fari spenti. Ha ripetuto più volte i distacchi della scorsa stagione parlando di “forza dei numeri”, ma è anche vero che l’Inter ha perso Lukaku e Hakimi (più Conte), il Milan non ha più Donnarumma e la Juve ha visto scappare CR7. La Roma, invece, potrebbe aver trovato in Tammy Abraham il trascinatore in attaccato che mancava e, di sicuro, il cambio in panchina tra Mourinho e Fonseca è quantificabile in parecchi punti. Però Mou non si fa cogliere in fallo e tiene un basso profilo che in molti, conoscendolo male, non pensavano fosse nel suo repertorio. Stasera dovrà fare a meno di Zaniolo, squalificato, e affronterà per la prima volta in stagione un’avversaria arroccata nella difesa a 5: “Ma per noi Salernitana o Inter devono essere la stessa cosa". Mou ha scelto il disco, non lo cambierà.