Mou e Mau, le migliori medie punti in Serie A

I due tecnici guidano Roma e Lazio: davanti a loro nella storia della Serie A solo Conte

Il portoghese è largamente in testa a quota 2,20 mentre Sarri nello scorso weekend ha superato per appena un millesimo Allegri battuto dall’Empoli: 2,031 contro 2,030. Davanti a loro, nella storia della A, c’è solo Conte (2,26); ma non a caso, "approfittando" delle dimissioni lautamente retribuite del tecnico campione d’Italia in carica sono proprio Allegri, Mourinho e Sarri, in ordine di titoli, i 3 soli allenatori del 2021-22 che possono vantare scudetti (in Italia) in bacheca.