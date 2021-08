Mou e la Roma scoprono la nuova regola del gol

Il tecnico: “Qualcosa cambia: ci saranno molti più tempi supplementari rispetto a prima"

La Roma, (stasera alle 19 contro il Trabzonspor) sarà la prima squadra italiana a provare la novità della regola del gol in trasferta che non vale più doppio, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. La neonata Conference League ha tenuto a battesimo la nuova normativa e José Mourinho commenta così: “Qualcosa cambia: ci saranno molti più tempi supplementari rispetto a prima. L’impostazione della partita, però, per noi deve essere la stessa: si gioca per vincere. Al pareggio, che ci qualifica, al massimo inizieremo a pensarci all’85’, non prima. Non vogliamo correre rischi. Giocheremo come se fosse una partita secca". Per questo motivo è abolito il turnover, anche se siamo alla terza gara in sette giorni: “Siamo in una fase in cui abbiamo bisogno di giocare, nel precampionato ho dato minuti a tutti ma adesso bisogna trovare l’intensità di gioco e gli automatismi. Bisogna fare attenzione solo ai calciatori che hanno un passato con qualche infortunio di troppo. È una gara da dentro o fuori, in questo senso la Conference League è più importante della serie A“. Probabile la conferma della squadra che ha battuto la Fiorentina, unico dubbio tra Shomurodov e Abraham.