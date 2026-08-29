Meno quattro. Il conto alla rovescia alla fine del mercato procede, inesorabile. E, come prevedibile, a Trigoria le ore passano tra la frenesia di chi aspetta gli ultimi regali, Gasperini, e di chi è al lavoro per completare l'opera, il ds D'Amico. Saltato il trasferimento di Oosterwolde, col calciatore olandese che dopo le visite mediche è tornato al Fenerbahce, la Roma è pronta a chiudere una doppia operazione in difesa: fuori Ziolkowski, dentro Balerdi. Il polacco ha ricevuto il via libera per sostenere le visite mediche col Monza, che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Al suo posto è in arrivo l'argentino - che ha anche il passaporto italiano classe 1999, capitano del Marsiglia. Gasperini aggiunge così esperienza al suo pacchetto arretrato, accogliendo l'ennesimo argentino della rosa, il quinto. Alla conta del tecnico, però, mancano due innesti: i due esterni sinistri di centrocampo e attacco, con quest'ultimo che è la priorità. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Quella di ieri è stata un'altra giornata di contatti sull'asse Roma-Chelsea per Gittens, con un intermediario al lavoro per far accettare ai Blues la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un valore totale da oltre 40 milioni. Nessuna novità, invece, sul fronte Fofana, che vuole però andar via dal Lione. Rimane molto complicata per costi l'ipotesi Kessié, mentre l'agente di El Aynaoui ha raccolto solo offerte in prestito da Germania e Inghilterra. Tornando al reparto offensivo, Robinio Vaz è a un passo dall'Hull City per il trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.