Va in onda l'ultimo episodio della telenovela Mora. Dopo giorni di stallo, Roma e Porto sono a un passo dal chiudere l'affare, con il talento classe 2007 che si è promesso al giallorosso romanista, rifiutando quello del Galatasaray. A meno di colpi di scena occuperà la casella di esterno sinistro di piede destro. A tirare fuori la trattativa dal vicolo cieco ci hanno pensato i Friedkin, dando il via libera al trasferimento a titolo definitivo, tornando perciò alla formula iniziale. Sono 25 i milioni che la Roma verserà subito nelle casse del Porto, al quale rimarrà il 50% sulla futura rivendita. A Trigoria tra un anno potranno decidere se lasciare quella quota in favore dei portoghesi o abbatterla, pagando un'altra tranche da 20 milioni circa. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Confermata anche la clausola rescissoria, volta dall'agente Jorge Mendes, da 120 milioni, a dimostrazione della fiducia del procuratore nelle capacità del ragazzo. La stessa che ripone Gasperini, che attende un altro pezzo che possa completare la sua rosa. Il ds D'Amico continua a cercare un esterno sinistro di centrocampo: previsti nuovi contatti col Torino per Cacciamani. Udogie e Luis Henrique rimangono opzioni alternative, ma solo in prestito.