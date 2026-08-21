Pronto all'uso. L'idea è ancora da testare sul campo, ma l'impatto di Rodrigo Mora al Fulvio Bernardini è stato convincente, tanto da spingere Gasperini a considerarlo in ballottaggio per una maglia da titolare contro la Fiorentina. Lunedì in un Olimpico strapieno la Roma darà il via al suo campionato e il talento ex Porto, arrivato mercoledì a Trigoria, ha chance di iniziare dal 1'. Come sempre contro una difesa a quattro, Gasperini giocherà con il 3-4-1-2. E nel ruolo di trequartista è una corsa a tre tra Mora, Soulé e Cristante. Una scelta tecnica, sì, ma anche tattica. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Cristante garantirebbe maggiore equilibrio, ma in mediana gli uomini sono contati. Soulé per ora è favorito, ma Mora nel giro di due allenamenti ha sorpreso favorevolmente Gasperini e può insidiarlo. Oggi il tecnico procederà alle prove tattiche, mentre domani presenterà la partita in conferenza stampa a Trigoria. Tra i temi toccati, senza dubbio, ci sarà anche il mercato. Il ds D'Amico continua a lavorare all'esterno di centrocampo che manca, mentre per un ulteriore innesto offensivo si cerca un'occasione.