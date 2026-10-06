Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e attuale tecnico dell'Acireale (Eccellenza siciliana), ha incassato una pesantissima squalifica che lo terrà lontano dalla panchina fino al 5 febbraio 2027. Il provvedimento del Giudice Sportivo è scattato a causa di un "contegno offensivo e minaccioso" nei confronti dell'arbitro durante l'ultima gara di campionato disputata domenica scorsa. Già nella sua avventura in giallorosso l'allora vice dello Special One era passato più volte alla cronaca per i suoi atteggiamenti sopra le righe nei confronti dei direttori di gara. E non è la prima volta che il tecnico affronta un lungo stop: la scorsa stagione, alla Sampdoria, ricevette dieci giornate (confermate poi in appello) per aver guidato la squadra in Serie B senza la necessaria licenza Uefa Pro, pur essendo tesserato formalmente solo come vice. La società siciliana, ad ogni modo, preparerà molto probabilmente un ricorso per tentare quantomeno di alleggerire la durata della squalifica. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.