Milik in stand by. Bisogna aspettare anche per la Roma

La Roma non va oltre lo 0-0 all’esordio della nuova stagione sul campo dell’Hellas Verona.

Quello che è mancato ai giallorossi, e probabilmente anche la nuova proprietà di Dan e Ryan Friedkin presente allo stadio se ne è accorta, è stato un centravanti che capitalizzasse le occasioni create, come riporta il Corriere della Sera.

Dzeko è rimasto in panchina tutta la gara, in attesa che il suo trasferimento alla Juventus venga ufficializzato. I giallorossi attendono Milik che però è rallentato dalla trattativa in uscita con il Napoli, che ha chiesto al giocatore alcuni soldi tra cui due mensilità e alcune multe.

La Roma inoltre non facilita le cose avendo chiesto di cambiare la formula per l’acquisto del suo cartellino con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Tre club e due attaccanti sono in attesa, intanto si va già verso la seconda giornata di campionato.