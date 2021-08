Messi al PSG apre il valzer delle punte: Icardi-Roma, Dzeko piace all’Inter

L'argentino potrebbe presto diventare un esubero a Parigi e con la strada per la Juventus bloccata potrebbe avvicinarsi alla Capitale

Guerre stellari in corso. Dopo una sessione di mercato sonnecchiante, i fuochi d'artificio stanno per partire. Messi al PSG e Lukaku al Chelsea sono due operazioni in fase di definizione. Per Big Rom i Blues hanno messo sul piatto 110 milioni più il cartellino di Zappacosta, poco gradito all'Inter che si aspetta un'offerta che tocchi i 120 milioni, si legge su Il Corriere della Sera. Partito il belga, per Simone Inzaghi ci saranno due rinforzi. Uno sarà Zapata, l'altro Correa. Sullo sfondo anche Keita Balde. Sul fronte PSG, l'eventuale arrivo di Messi non esclude la permanenza di Mbappé, sempre seguito da vicino dal Real Madrid. L'obiettivo dei parigini è schierare Messi-Mbappé-Neymar tutti insieme. A quel punto Icardi diventerebbe un esubero di lusso. Con Ronaldo che resterà alla Juventus per l'argentino può aprirsi la strada per Roma, nel caso in cui Dzeko dovesse partire. Su Edin c'è sempre l'interesse dell'Inter. Oggi una suggestione. Domani chissà.