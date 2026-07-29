Dopo aver messo a segno il primo colpo dell'estate, con Castro, D'Amico cerca l'ala sinistra. E Bahoya è un'alternativa valida alla pista Nusa, sempre viva ma complicata per i costi alti del cartellino del giocatore. Contatti con lo Sporting Lisbona per Fresneda, che piace come esterno basso. Infine, dopo un anno in prestito al PSV, Salah-Eddine è pronto a essere ceduto a titolo definitivo: trattativa in corso tra Roma e Olympiacos, come riporta il corriere della Sera. L'eventuale cessione del giocatore porterebbe soldi nelle casse del club utili per i noti accordi con l'Uefa anche se, per aggiustare i conti, resta necessaria una cessione di alto livello.