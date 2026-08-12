La trattativa a oltranza tra Roma e Porto sta per portare i frutti sperati, con Rodrigo Mora sempre più vicino a diventare il quarto acquisto estivo giallorosso, ma soprattutto a coprire la pedina che Gasperini attende da oltre un anno. Nato e cresciuto da trequartista, il tecnico di Grugliasco è convinto di poter spostare il talentuoso classe 2007 più vicino alla linea laterale. Il ds D'Amico ha messo sul piatto 45 milioni, con una formula fantasiosa che permetterà alla società di non appesantire troppo il bilancio attuale. L'accordo di massima è stato trovato e ora si limano i dettagli con l'attenta regia di Jorge Mendes. L'attaccante firmerà un contratto da cinque anni, con una formula a salire per lo stipendio che gli garantirà una media vicina ai 2 milioni netti a stagione. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Per completare la rosa serve un esterno di centrocampo e i discorsi con il Torino per Cacciamani proseguono. Il giovane laterale potrebbe essere usato da Gasperini anche più avanti, visti i trascorsi da ala nelle giovanili. Luis Henrique, esubero dell'Inter, è stato proposto, ma al momento non scalda i cuori; il Tottenham non apre al prestito con diritto di riscatto per Udogie. In attacco, qualora Soulé dovesse uscire la Roma farà un tentativo per Endrick, nonostante da Madrid raccontino di un Real convinto a tenere in rosa il brasiliano.