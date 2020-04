Mediano e fisioterapista, Ciccotti: “Consigli via chat”

Pensi a Ostia, alla Roma, al numero 16. Viene in mente Daniele De Rossi, ma un numero 16 di Ostia ce l’ha anche la Roma femminile, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera. Claudia Ciccotti non può allenarsi in campo, ma neanche lavorare. “Mio padre ha approfittato di questi giorni per tirare fuori vecchie foto e vecchi video. Tra le tante, ce n’è una in cui da bambina gioco a calcio con i sandali e la maglia di Totti“.

Centrocampista e fisioterapista: la sua professione sarebbe tra quelle consentite… “Sì, ma mio nonno Sergio è venuto a vivere a casa nostra. Per evitare rischi, ho preferito fermarmi”.

Si può fare il fisioterapista a distanza? “I pazienti urgenti, quelli post-operatori, hanno la massima priorità e necessitano di trattamento. Con alcuni mi tengo in contatto tramite videochiamata: mi chiedono consigli, ma la maggior parte conosce già gli esercizi da fare“.

Lei, romanista in una famiglia di romanisti. “A casa, quando gioca la Roma, si ferma tutto. Sono contenta sia di aver vissuto la fase di sviluppo del calcio femminile, ma anche che le bambine possano sognare di giocare per la Roma“.

La prima volta allo stadio? “Non ricordo la partita, ma segnò Totti. Più della partita, l’emozione di salire i gradini dell’Olimpico“.