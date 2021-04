Mayoral: “Niente scuse, potevamo fare di più”

Il suo dovere Borja Mayoral l’aveva fatto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il gol in apertura, il quindicesimo in stagione (ottavo in Serie A), aveva indirizzato la partita in favore della Roma. Poi tante occasioni fallite prima del crollo nel finale. “Abbiamo iniziato bene la partita con il mio gol – le parole dello spagnolo – c’erano tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, poi loro hanno segnato ed è stato difficile. È una sconfitta complicata da assimilare, dobbiamo pensare alla prossima gara e non più a questa“.

La corsa ad un posto in Champions o in Europa League attraverso il campionato si complica. “La verità è che abbiamo giocato tante partite, è difficile così ma non ci sono scuse perché potevamo fare molto di più. Ora dobbiamo rialzarci immediatamente e pensare all’Atalanta“.