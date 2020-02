Mancini, è sparito il difensore travestito da bomber

Le aste del Fantacalcio non sbagliano (quasi) mai. Gianluca Mancini è stato acquistato a carissimo prezzo da molti fanta-allenatori perché la stagione scorsa, nell’Atalanta, è stato il difensore che segnava come un attaccante: 5 gol in campionato – tra il 27 ottobre 2018 e il 20 gennaio 2019,.

In questo campionato, con la maglia della Roma, è fermo a quota uno, segnato contro il Brescia il 24 novembre. Il primo compito di un difensore è sempre non far prendere gol alla propria squadra. Segnarne, semmai, è un optional, come riporta Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Per fermare il Papu Gomez e compagni serviranno il miglior Mancini, il miglior Smalling e soprattutto la miglior Roma perché contro l’Atalanta, più che mai, bisognerà difendere di squadra.