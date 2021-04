Mancini capitano: “Un onore immenso”

Che fosse uno dei leader della Roma lo si era capito da tempo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri sera Gianluca Mancini, a causa dell’assenza dal primo minuto di Pellegrini e della squalifica di Cristante, ha avuto l’onore di indossare la fascia da capitano, onorata con una grande prestazione. “Anche se non sono romano – le sue parole – è una soddisfazione grandissima fare il capitano di una squadra come la Roma, è un’emozione molto forte. Ero molto ansioso perché se non fosse andata bene avrei portato jella“.

La prestazione della squadra non è stata entusiasmante. “Avremmo potuto fare di più ma va bene così, le partite iniziano a farsi sentire in questo momento, ci portiamo a casa i tre punti. Ora pensiamo all’Ajax, prepariamo la partita più importante della stagione: l’Europa League è una bellissima competizione, abbiamo fatto una partita di sostanza all’andata e vogliamo portare a casa la semifinale“.