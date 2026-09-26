Diciott'anni sono pochi per promettersi il futuro, ma diciannove bastano a Lulli per legarsi alla Roma, dopo l'estate che gli ha cambiato la carriera. Sul mercato D'Amico ha cercato rinforzi sulle fasce, prima per sostituire Celik e da quel lato è arrivato Molina - poi per garantire una riserva a Wesley. Da Moreira a Oosterwolde, diversi gli approcci tentati, ma alla fine si è fatta di necessità virtù, con Gasperini che ha puntato sul classe 2007. In questa sosta - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - è impegnato con l'under 21 di Baldini, mentre il suo agente e D'Amico hanno iniziato a discutere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il lieto fine non è in dubbio, Lulli e la Roma si vogliono reciprocamente, ma la trattativa entrerà nel vivo solo nei prossimi giorni, con un incontro a Trigoria.