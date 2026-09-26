Un'altra possibile trasferta vietata per i tifosi della Roma. Il 4 dicembre a Bologna i giallorossi saranno di scena al Dall'Ara alle ore 20.45 contro la squadra che da qualche giorno è passata sotto la guida di Raffaele Palladino. Una sera di grandi sfide per la città, visto che al PalaDozza è in programma anche il match attesissimo tra Virtus e Partizan, Eurolega di basket, con protagoniste due big di questo sport con tifoserie molto calde. Il calendario anche in questo caso dice 4 dicembre, ore 20.30 nel palazzetto che dista poco più di 2 chilometri dallo stadio Dall'Ara. Un doppio appuntamento che, inevitabilmente, alza la richiesta di personale dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico. Solo sulla carta. E di conseguenza mette a rischio la possibilità che la trasferta sia normalmente aperta ai tifosi ospiti della Roma senza le restrizioni che invece i giallorossi subiscono ormai molto spesso negli ultimi mesi. Probabilmente sarebbe bastato provvedere in precedenza ad aggiustare il calendario, potendo prevedere questo 'incrocio pericoloso'. Più semplice impedire a poche migliaia di tifosi di sostenere la propria squadra del cuore.