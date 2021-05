La solitudine di Fonseca. Alla Roma restano i cocci

Niente passi avanti, ma peggioramenti: per Sarri eredità pesante

Doveva essere la stagione del passo avanti, sta finendo nel modo peggiore. Paulo Fonseca era convinto di conoscere meglio la Roma e il calcio italiano dopo un anno di esperienza. Il campo ha dato verdetto opposto e il tecnico portoghese, sempre più solo, non ha più risposte. Il 6-2 subìto a Manchester viene dopo altre umilianti sconfitte in campionato come quelle contro Napoli (4-0), Atalanta (4-1) e Lazio (3-0) e dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, con una sconfitta prima in campo (2-4) e poi a tavolino per le sei sostituzioni. Ieri sono circolate indiscrezioni su un possibile esonero immediato di Fonseca. Non succederà, non è nello stile dei Friedkin.