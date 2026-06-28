Premessa: sul mercato gli scenari si aggiornano più di una volta al giorno. Ma insomma: c'è un solo giocatore, Matias Soulé, che ha ancora qualche chance di essere ceduto entro martedì, 30 giugno. A questo punto sarebbe però quasi una sorpresa. Ad oggi è più probabile che il mercato in uscita della Roma di questo mese sia già concluso. Si, proprio così: nessuna cessione, oltre quella finalizzata nelle ultime ore di Romano al Cagliari. Trigoria ieri è rimasta deserta, segno che non c 'erano situazioni urgenti delle quali discutere. Soulé è poco propenso ad accettare l'Arabia Saudita: su di lui Al Ahli e Al Hilal, pure con promesse di ingaggi elevati, ma l'argenti no guarda con maggiore interesse alla Germania. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. La Roma in bilancio inserirà i milioni della causa Img sui diritti tv e forse anche quelli dell'assicurazione di Bove. E ha completato una serie di cessioni minori, utili a garantire ricavi. Ma oggi è lontana dal centrare l'obiettivo del settlement agreement. A Trigoria sono convinti che, se anche una cessione dovesse concretizzarsi oltre giugno, in autunno la Uefa prenderebbe in considerazione l'atteggiamento "virtuoso" da parte del club. Il Marsiglia vuole provare a finalizzare l'operazione Greenwood entro martedì, pressati dalla Uefa e dalla commissione conti della Ligue 1: il Fenerbahce per la prima volta ha avviato contatti diretti con l'OM.