Gasperini e una diga da ricostruire. Con la ferita di Manchester ancora aperta, la Roma si avvicina al ritorno in campo domani sera, in un Olimpico interamente giallorosso dove arriverà il Sassuolo, alla vigilia della sosta per le nazionali. L'obiettivo è cancellare in fretta la rimonta subita in Champions, cercando la terza vittoria di fila in campionato. Per farlo, il dottor Gasp deve fermare l'emorragia di gol subiti. Sono 10 le reti subite nelle ultime 4 partite contro Napoli (3), Cagliari (2), Udinese (2) e Manchester United (3). La media delle reti concesse rispetto a inizio stagione è triplicata, passando da 0,8 a 2,5 gol subiti ogni 90'. Di giustificazioni ce ne sono, a partire dal portiere. Svilar è tra i migliori nel ruolo in Europa e la sua è un'assenza pesante, acuita poi dal fatto che anche il vice, Gollini, si è fatto male, chiamando in causa Vasquez, che non era neanche nelle liste Serie A e Uefa. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Mile tornerà soltanto dopo la sosta, mentre per domani è ancora in dubbio la presenza di Gollini. A Trigoria sono con-vinti di poterlo mettere a disposizione di Gasperini con delle infiltrazioni, ma al momento Vasquez rimane in vantaggio. A prescindere da chi ci sarà tra i pali, contro il Sassuolo la Roma deve ritrovare la solidità perduta.