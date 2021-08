La Roma rescinde con Pastore: può arrivare il centrocampista

Al Flaco va una buonuscita di circa 3,5 milioni di euro netti, la Roma risparmia però quasi 8 milioni lordi sulle future spettanze del calciatore

La notizia che José Mourinho aspettava più di tutti è arrivata in serata, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. La Roma ha trovato un accordo con Javier Pastore per la rescissione del contratto, che pesava 4,5 milioni di euro più bonus fino al 2023.I termini dell’accordo dovrebbero essere questi: a Pastore va una buonuscita di circa 3,5 milioni di euro netti, la Roma risparmia però quasi 8 milioni lordi sulle future spettanze del calciatore. Un affare per due, insomma. Adesso Tiago Pinto può far partire la caccia al centrocampista che Mourinho ha chiesto con insistenza anche dopo la vittoria 4-0 contro la Salernitana. Di nomi ne sono stati fatti tanti: da Douglas Luiz dell’Aston Villa, che costa almeno 20 milioni più bonus, a Pjanic, che però aspetta la Juve, passando per Witsel. È sempre in stand-by Zakaria del Borussia M’Gladbach, mentre è stato proposto Tolisso del Bayern, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ma un ingaggio troppo pesante da quasi 10 milioni euro. Il favorito, però, sembra un altro calciatore della Premier League: Ruben Loftus-Cheek, 25 anni, che al Chelsea non ha nessuno spazio con Tuchel e che l’anno scorso è andato in prestito al Fulham (30 presenze, un gol). È un giocatore "pronto subito", come vuole Mourinho, e ritroverebbe a Roma il compagno di squadra Tammy Abraham. La Roma, però, dovrà convincere il Chelsea al prestito oneroso del centrocampista.