La Roma, i Friedkin e la squadra invisibile

Pietro Berardi è il neo dirigente che si aggiunge a coloro i quali già lavorano per il Club

Per vincere trofei servono calciatori forti, ma anche una “squadra invisibile” fuori dal campo, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Era uno dei tormentoni di Gian Paolo Montali, dirigente che ha fatto bene ovunque, compresa Roma. È una legge dello sport che anche Dan e Ryan Friedkin conoscono bene. I texani, in quattordici mesi di presidenza e con un esborso di quasi 500 milioni tra acquisto e gestione, hanno affidato il progetto tecnico a un top come Mourinho, blindato Lorenzo Pellegrini che attualmente è uno dei migliori di tutta la Serie A, acquistato un prospetto come Abraham ma anche messo sotto contratto undici professionisti dietro le scrivanie del club. Undici, proprio come una squadra che va in campo. In ordine di arrivo: Tiago Pinto (general manager), Maurizio Lombardo (segretario generale), Vincenzo Vergine (settore giovanile), Max Van den Doel (direttore marketing), Stefano Scalera (direttore relazioni governative), Francesco Pastorella (direttore Roma Departments), Roberto Murgo (capo del personale), Joel Krauss (capo della sicurezza), Lorenzo Vitali (responsabile ufficio legale), Maurizio Costanzo (advisor comunicazione stadio, unica figura molto esposta anche in quanto “spin doctor” dell’ex sindaca Virginia Raggi) e -last but not least – Pietro Berardi (nuovo Corporate Ceo).