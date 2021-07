La Roma e il peso dei 30 milioni che costano gli esclusi eccellenti

La lista degli esuberi esclusi dal ritiro per i giallorossi hanno un peso importante a livello di ingaggi: lo spagnolo può andare via a zero

Redazione

Pedro, Pastore, Nzonzi, Kluivert, Fazio, Santon, Olsen e Coric fanno parte della lista degli esclusi dal ritiro cominciato sotto la guida di José Mourinho. Per la Roma rappresentano un peso enorme dal punto di vista degli ingaggi (quasi 30 milioni lordi di stipendi), a fronte di un contributo tecnico decisamente non all’altezza. Come spiega Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera', il caso più spinoso è quello che riguarda Pedro, escluso a sorpresa nelle ore immediatamente precedenti il raduno. Una valutazione non solo tecnica, ma anche economica (guadagna 4,2 milioni lordi) e di età (il 28 luglio compirà 34 anni): parametri che hanno convinto la società a comunicare al suo agente la decisione di non confermarlo.

Per il momento non sono arrivate offerte, anche se può liberarsi a parametro zero, come è arrivato. Situazione complicata anche quella di Nzonzi (33 anni a dicembre e 6 milioni lordi di stipendio), che pochi giorni fa ha rifiutato un triennale dal Benfica. Pastore avrebbe voluto lavorare con Mourinho, ma la società ha scelto diversamente e ora non sarà facile trovargli una sistemazione. Offerte dall'America, ma l'argentino vorrebbe un campionato più competitivo. Kluivert potrebbe restare al Lipsia, ma non c'è ancora l'accordo. Coric va verso un nuovo prestito, Fazio e Santon piacciono alla Samp (l'ostacolo è l'alto ingaggio), Olsen piace in Spagna e Inghilterra.