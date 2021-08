La Roma di Mou alla prima: “Sono qui per costruire ma servono anche i risultati”

Lo Special One lancia Shomurodov in attesa di Abraham: "Possono giocare insieme"

Sarà anche la prima partita ufficiale sulla panchina della Roma, ma José Mourinho ci tiene a ricordare che “sarà la mia gara numero 1996 o 1997. Perciò sono tranquillo e non penso molto a me stesso ma alla squadra, che per il lavoro che ha fatto merita di iniziare bene. Contro il Trabzonspor saranno due partite toste ma faremo il possibile per qualificarci“ riporta Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. I giallorossi ritrovano vecchi amici come Gervinho e Bruno Peres, più vecchie conoscenze della serie A come Hamsik e Cornelius, ma non c’è tempo per i ricordi né per le scuse. La formazione è fatta: al posto dell’infortunato Smalling giocherà Ibanez. Il centravanti sarà Shomurodov, visto che Abraham è a Londra per problemi burocratici ma è stato comunque inserito nella lista per la Conference: “Non paragonateli con gli altri centravanti che ho allenato in passato. È naturale farlo, ma pericoloso. È una pressione extra di cui non hanno bisogno. Eldor e Tammy sono profili diversi ma giocatori bravi, possono giocare insieme. Sono super contento".