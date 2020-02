La Roma con il Gent vuol tenere la media

Stasera per andare avanti in Europa League, entro il fine settimana per fare un altro passo avanti verso la cessione della società da James Pallotta a Dan Friedkin. La Roma gioca su due campi e mette in palio presente e futuro. Prima la sfida al Gent, nei sedicesimi di finale, partendo dall’1-0 dell’andata. Un buon risultato, perché la Roma ha segnato almeno un gol in 29 delle 34 partite stagionali, tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Se ci riuscirà anche stasera, ai belgi non basterà vincere per 2-1 o 3-2. Domani si terrà l’ultimo cda dell’era-Pallotta, con la semestrale della seconda parte del 2019. Nel weekend o al più tardi nei primi giorni della prossima settimana arriverà l’offerta vincolante dal Friedkin Group.