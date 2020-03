La collezione dei terzini non ha risolto il problema della Roma

Terzino (destro e sinistro), un ruolo senza pace, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. La Roma ne ha 5 a libro paga (Bruno Peres, Santon, Zappacosta, Kolarov e Spinazzola) e 2 in prestito che scadrà a giugno (Florenzi e Karsdorp). Più una trattativa con il procuratore di Borna Barisic, mancino croato, classe 1992, in forza ai Rangers Glasgow.

Un’abbondanza apparente: nessuno entusiasma davvero Fonseca. Bruno Peres, 30 anni, è tornato alla Roma a gennaio, dopo due prestiti fallimentari a Sao Paulo e Sport Recife, e sembrava un «accollo» con contratto in scadenza 2021. Petrachi ha convinto Fonseca a dargli una possibilità e il brasiliano ha guadagnato minuti: 6 presenze in campionato, nelle ultime tre ha giocato 90’ contro Atalanta e Lecce e 83’ a Cagliari. Due spezzoni in Coppa Italia.