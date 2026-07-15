La Roma accelera sul mercato. Summerville è la priorità, ma i giallorossi non mollano neanche Nusa. L'ala norvegese è nel mirino da diverso tempo, il Lipsia a gennaio aveva chiesto 60 milioni e le richieste ancora non si sono abbassate. D'Amico è in fila e l'obiettivo della proprietà è di regalare al tecnico una rosa competitiva e che possa fare bene su tre fronti. Secondo quanto riportato da Il Romanista su Nusa c'è anche la concorrenza del Bayern Monaco che in estate potrebbe perdere Olise. La Roma lavora su più tavoli, il piano B è quello che porta a Garnacho ma il Chelsea per il momento non apre al prestito con diritto di riscatto. L'altro sogno è Endrick del Real Madrid che è stato proposto nei giorni scorsi e piace al tecnico. Ryan Friedkin è nella Capitale e Gasperini aspetta uno sprint.