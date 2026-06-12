Nonostante l'opzione di proroga al 2027, l'ipotesi che va ancora per la maggiore a Trigoria è quella di chiudere il settlement agreement entro il 30 giugno. Un'idea frutto di confronti quotidiani sui numeri. L'obiettivo - scrive il 'Corriere della Sera' - è intorno ai 50 milioni di plusvalenze da iscrivere nel bilancio. Un traguardo difficilmente raggiungibile soltanto con operazioni minori e, per questo, a Trigoria sanno di dover mettere alcuni dei gioielli più pregiati in vetrina. Tra tutti, i principali indiziati sono Koné e Soulé. Gli agenti sono stati informati delle esigenze romaniste e cercano acquirenti. In questo, ha vita più facile l’entourage di Koné. L’Arsenal, che aveva manifestato il primo interesse mesi fa, si è rifatto sotto. A 18 giorni dalla scadenza, però, la Roma senza ds ha fretta e prosegue con le cessioni minori come Sangaré, Abdulhamid e ora Baldanzi: 9,5 milioni nelle casse romaniste e circa 2 milioni di plusvalenza.