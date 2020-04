Kluivert: “Meglio l’Europeo della Champions”

“Preferirei vincere l’Europeo con l’Olanda che la Champions League con la Roma”. Le ennesime dichiarazioni di Justin Kluivert, stavolta alla rivista olandese “Helden Magazine”, non hanno fatto piacere ai tifosi romanisti, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. “Parla più di Diaconale” (responsabile della comunicazione della Lazio, n.d.r.), è uno tra i commenti sui social. Kluivert non si è risparmiato. “Tra Roma e Amsterdam preferisco senza dubbio vivere in Olanda. Mi sarebbe piaciuto continuare a giocare nell’Ajax, ma non mi pento delle scelte fatte. Il mio sogno, però, terminare la carriera dove l’ho iniziata”.