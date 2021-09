José contro Lazio: 8-0, lo Special spietato in A

Sarri, invece, ha nella Roma la sua bestia nera: ci ha perso 6 volte su 12 confronti diretti

Mourinho-Lazio 8-0. È lo schiacciante risultato dei 4 precedenti in campionato del portoghese, che li ha vinti tutti, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Mourinho, imbattuto contro la Lazio anche nelle prime due sfide col Porto (4-1 in casa, 0-0 a Roma, semifinale della Coppa Uefa poi vinta nel 2003), una partita su 7 però l’ha persa. Matuzalem, con un gol fortunoso, e Rocchi, con un pallonetto fantastico, decisero il 2-1 biancoeleste nella Supercoppa italiana a Pechino, l’8 agosto 2009, poi segnò e il pareggio di Milito venne annullato per fuorigioco. Sarri, invece, ha nella Roma la sua bestia nera: ci ha perso 6 volte su 12 confronti diretti: l’ultimo ko è quello del confronto più recente, Juve-Roma 1-2 il 1° agosto 2020 per concludere un campionato già vinto dai bianconeri. Il bilancio contro i giallorossi è completato da 4 vittorie e 2 pareggi. Il derby di stasera è solo il secondo nella storia tra due tecnici già capaci di trionfare in Italia e in Europa: l’unico precedente è quello fra Eriksson e Capello, l’1-0 romanista del 17 dicembre 2000 deciso dal famoso autogol di Negro.