Jesus, insulti-choc: “Ti auguro il coronavirus”

Lorenzo Pellegrini, che sta smaltendo un problema muscolare, ha postato su Instagram un video in cui si allena insieme alla moglie Veronica, stessa cosa per i coniugi Spinazzola e Dzeko, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ennesima disavventura social, invece, per Juan Jesus, insultato (“Ti deve venire il Coronavirus“) dai soliti ‘haters’. “In tempi come questi – la sua risposta – leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?“.