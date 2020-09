Ilenia esce dal coma con la voce di Totti

Nei lunghi mesi in cui Ilenia Matilli è rimasta in coma al Policlinico Gemelli, a causa di un incidente stradale in cui ha perso la vita una sua amica, i suoi genitori hanno provato di tutto per stimolare una sua reazione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Le risposte che aspettavano sono arrivate alcuni giorni fa quando la giovane (ha 19 anni) promessa del calcio femminile e tesserata della Lazio, si è finalmente risvegliata. Tifosissima della Roma, nei mesi di coma i genitori le hanno fatto spesso ascoltare l’inno della squadra giallorossa. Quando ha conosciuto la sua storia, Totti ha registrato un video messaggio.“Non mollare, ce la farai, siamo tutti con te“. Ora Ilenia e la sua famiglia vorrebbero ringraziare personalmente Francesco. “La tua fantastica voce – l’appello dei genitori – unita alla passione, all’amore che ha sempre avuto per la Roma hanno favorito il suo risveglio. Caro Francesco, Ilenia ti sta aspettando”.