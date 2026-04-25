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Gasperini e quelle parole sul ds: il riferimento era a Sartori (e a Reja)

Gasperini e quelle parole sul ds: il riferimento era a Sartori (e a Reja) - immagine 1
Il tecnico di Grugliasco ha lanciato una frecciatina al suo ex direttore sportivo ai tempi dell'Atalanta per un comportamento di 10 anni fa
Redazione

Il passato lascia sempre tracce. Quando Gasperini ha parlato del "poco feeling tecnico" con Massara, gli è tornato alla mente quanto avvenne con Sartori nella sua prima annata all’Atalanta. "Molto spesso succede che il direttore sportivo parla con l'allenatore. E poi con un altro tecnico per dirgli di tenersi pronto". Era la settima giornata, il primo ottobre 2016: Gian Piero, in bilico nonostante la vittoria di Crotone (la squadra era quartultima con 6 punti), superò il Napoli a Bergamo per 1-0. Da quel momento la serie positiva da 8 vittorie e un pareggio. Tuttavia, racconta Ugo Trani sul 'Corriere della Sera', in seguito emerse che Sartori aveva già avuto un incontro con Reja.

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