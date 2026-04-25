Gasperini e quelle parole sul ds: il riferimento era a Sartori (e a Reja)

Il passato lascia sempre tracce. Quando Gasperini ha parlato del "poco feeling tecnico" con Massara, gli è tornato alla mente quanto avvenne con Sartori nella sua prima annata all’Atalanta. "Molto spesso succede che il direttore sportivo parla con l'allenatore. E poi con un altro tecnico per dirgli di tenersi pronto". Era la settima giornata, il primo ottobre 2016: Gian Piero, in bilico nonostante la vittoria di Crotone (la squadra era quartultima con 6 punti), superò il Napoli a Bergamo per 1-0. Da quel momento la serie positiva da 8 vittorie e un pareggio. Tuttavia, racconta Ugo Trani sul 'Corriere della Sera', in seguito emerse che Sartori aveva già avuto un incontro con Reja.