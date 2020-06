Il talentino Bonavita nella scuderia di Totti

Qualche settimana fa, in una delle sue dirette social, Francesco Totti aveva dichiarato il suo amore calcistico nei confronti di Sandro Tonali, che avrebbe voluto come suo assistito, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Non potendo arrivare per il momento al centrocampista del Brescia, l’ex capitano giallorosso ha reclutato per la sua agenzia di scouting quello che molti tra gli addetti ai lavori hanno già individuato come l’erede di Tonali, cioè Simone Bonavita. Centrocampista classe 2004 dell’Inter, nato a Caserta ma cresciuto in Lombardia, nel giro delle nazionali giovanili e già sotto contratto con la Nike, è di fatto il primo calciatore che entra a far parte della scuderia di Francesco Totti, che ne aveva sentito parlare qualche anno fa quando la Roma provò a strapparlo all’Inter.

La firma c’è stata un paio di giorni fa nella Capitale e a darne l’annuncio è stato lo stesso calciatore, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: insieme a lui c’erano Totti, Vincent Candela e Giovanni De Montis, il procuratore che lavora con loro nella CT10 Management.