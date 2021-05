Il saluto di Fonseca: “Roma, ti lascio Darboe in eredità”

Il tecnico: "I giocatori sono motivati, tutti abbiamo la consapevolezza che è importante vincere e qualificarci alla Conference League"

Chi si aspettava una vena di polemica nell’ultima conferenza stampa pre-gara di Fonseca da allenatore della Roma si sbagliava di grosso, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. “Ci siamo allenati bene in questa settimana. I giocatori sono motivati, tutti abbiamo la consapevolezza che è importante vincere e qualificarci alla Conference League. Siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita. Il momento più bello in questi due anni? E’ difficile dire un solo momento. Il più bello è la relazione con le persone, con i giornalisti, con i tifosi e le persone che hanno lavorato con me. Una relazione di grande rispetto e onestà. I risultati ovviamente sono importanti, ma anche il rapporto con le persone”. Tra le sue eredità principali, la scoperta del giovane talento Darboe.