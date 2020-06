Il record del Vasco da Gama: metà squadra col coronavirus. Positivo anche Castan

In Brasile la pandemia da coronavirus è ancora nel vivo. Il Vasco da Gama ha ripreso le attività lunedì scorso con gli allenamenti individuali. Dopo i test effettuati su 350 persone e 46 giocatori, il risultato è stato di 19 positivi, praticamente metà squadra. Tre di questi sono guariti – tra cui l’ex Roma Leandro Castan, che però come dimostrano le foto sui social è già tornato ad allenarsi – mentre gli altri sedici sono ancora alle prese con il virus e in isolamento in casa. Lo riporta il “Corriere della Sera”. Positivo anche l’ex Inter Fredy Guarin.