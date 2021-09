Graziani: “Zaniolo falso nove non mi convince. Spinazzola era l’uomo in più”

"L'attaccante non è il ruolo di Zaniolo. Spinazzola non creava solo superiorità"

L'ex attaccante della Roma Francesco Graziani, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato degli ultimi risultati della Nazionale in vista del match di questa sera contro la Lituania, spendendo parole anche per i giallorossi Zaniolo e Spinazzola:

Zaniolo «falso nove» con la Svizzera l’ha convinta?

"No, non mi è piaciuto, non è il suo ruolo. È l’unica cosa che rimprovero a Mancini: se manca Belotti e l’unica alternativa a Immobile è Raspadori, allora è giusto puntare sul centravanti del Sassuolo. Senza cambiare modo di giocare per scommettere su qualcosa che forse non hanno nemmeno provato"

Senza Spinazzola l’Italia ha fatto 4 pareggi, rigori a parte. Era lui l’uomo in più?

"Per quello che si è visto all’Europeo direi di sì. Emerson non mi dispiace per nulla, ma Spinazzola non creava solo superiorità: puntava la porta, entrava in area, era più insidioso e produttivo. Ora non c’è, che dobbiamo farci?"