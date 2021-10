Già 80.000 spettatori tra Napoli e Milan

Si va verso un doppio tutto esaurito nelle due sfide contro le big

Nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus, i tifosi giallorossi non vogliono far mancare il loro appoggio alla squadra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Si va infatti verso un doppio tutto esaurito per la doppia sfida casalinga contro il Napoli di domenica prossima e quella contro il Milan del 31 ottobre. Uno stadio pieno per spingere gli uomini di José Mourinho al riscatto e centrare il primo successo stagionale in un confronto diretto dopo le sconfitte contro Lazio e Juve. La partita contro il Napoli sarà la prima in cui saranno presenti all’Olimpico anche gli abbonati, che ieri erano quasi 20mila. A questo numero vanno aggiunti altrettanti biglietti venduti, che portano il totale a più di 41 mila presenze. Con altri quattro giorni a disposizione, è probabile che si vada vicini al sold out. Prosegue spedita anche la vendita per la partita contro il Milan: ieri il totale, tra abbonamenti e biglietti, era di 39 mila. La speranza di Mou e dei tifosi è vedere in campo Zaniolo almeno contro i rossoneri.