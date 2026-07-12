Diego Moreira è il nome intorno al quale la Roma sta lavorando con maggiore intensità: superato il fine settimana, è verosimile che il club giallorosso presenti un'offerta allo Strasburgo arrivando complessivamente a una cifra di 30 milioni. Non è un'operazione semplice, ma il ds D'Amico è al lavoro per provare a chiudere. Piace anche al tecnico Gasperini, pure perché può ricoprire due posizioni: l'anno scorso è stato impiegato da esterno tuttafascia, sia a destra sia a sinistra, e poi da esterno alto a destra. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Lavori in corso, come per l'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi. Capitolo Garnacho: la Roma ha già proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e non ha ancora ricevuto un no.