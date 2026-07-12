Il primo colpo del calciomercato della Roma potrebbe non essere Garnacho né Moreira, che pure piacciono tanto al club giallorosso che sta studiando le offerte per strapparli rispettivamente a Chelsea e Strasburgo (che condividono la proprietà). Tra i profili chiesti da Gasperini per rinforzare il reparto offensivo, infatti, c'è anche il vice-Malen. E la Roma avrebbe individuato il profilo perfetto in Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco classe 2004 in forza al Bruges. Il centravanti nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania avrebbe già detto 'sì' al trasferimento nella Capitale. Ora il club giallorosso punta a chiudere il prima possibile l'operazione per battere la concorrenza, indipendentemente dalla cessione di Dovbyk (su cui resta sempre vigile il Genoa). Ma la trattativa con il club belga si preannuncia tutt'altro che semplice. Il Bruges infatti sa di avere un tesoretto tra le mani e non vuole concedere sconti. Per questo, come raccontato da Il Tempo, la Roma è al lavoro per abbassare le pretese della società che detiene il cartellino di Tresoldi. L'obiettivo del club capitolino è chiudere l'operazione sulla base di 25 milioni di euro.