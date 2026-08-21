Un mercato da tripla cifra per investimenti e l'onda lunga positiva di un terzo posto che ha riportato il club in Champions League dopo sette stagioni. Da qui riparte la Roma. Da qui riparte Gian Piero Gasperini, che rispetto a 12 mesi fa ricomincia con il vento che lo spinge alle spalle. Sul mercato non tutto è filato liscio, per strada sono sfuggiti gli obiettivi primari Greenwood e Summerville. Ma la Roma di oggi è una squadra più profonda, più completa, più attrezzata e più vicina alle idee del suo allenatore. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Molina è arrivato a compensare lo scippo di Celik ed è un upgrade, Castro è destinato a supportare Malen ed è un'alternativa, in difesa Koulierakis allunga le rotazioni. E poi c'è Rodrigo Mora che affascina. Ai nastri di partenza, nessuna cessione eccellente: una sorpresa, considerato il financial fair play, e una buona notizia per Gasp. Resta la sensazione che l'ago della bilancia sia ancora Dybala, pur con tutte le incognite fisiche.