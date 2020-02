Fonseca vota per la Premier: “Teniamo Smalling e Miki”

Paulo Fonseca vota per la Premier League. Per il tecnico portoghese, infatti, Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan devono restare alla Roma anche nella prossima stagione. Saranno loro i primi due obiettivi di mercato per la prossima stagione, da sottoporre alla nuova presidenza di Dan Friedkin. L’inglese – evidenzia ‘Il Corriere della Sera’ è diventato il leader assoluto della difesa: non ha praticamente sbagliato una partita e si è integrato benissimo nella nuova realtà. L’armeno, che ha un anno di più, ha dovuto combattere a lungo con gli infortuni. Quando è stato a disposizione di Fonseca, però, ha dato un contributo da grande giocatore: 5 gol e 2 assist in 724 minuti di campionato. Il tecnico ha espresso il desiderio a Sky Sports Uk: “Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma è un grande giocatore e un grande uomo. Miki sta dimostrando la sua qualità, vorrei anche lui alla Roma”. I tifosi romanisti sono rimasti ancora più contenti delle parole dello stesso Smalling: “Considerando come mi sono sistemato e l’amore che ho sentito da parte dei tifosi, sarà una decisione interessante da prendere. Potrei restare a lungo“.