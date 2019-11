Archiviati gli impegni per Euro 2020, la Roma ha ricominciato ad allenarsi agli ordini di Fonseca in vista della gara di domenica (ore 15:00) contro il Brescia. Come riporta Il Corriere della Sera, è stato lavoro di scarico per Kluivert, individuale per Fazio e Perotti. Buone notizie infine dagli infortunati: recuperati Mancini e Spinazzola, che ieri si sono allenati con il resto del gruppo.