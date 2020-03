Fonseca: “Sofferto troppo”

“C’è stata troppa sofferenza, soprattutto nel finale, abbiamo giocato un’ottima gara e potevamo chiuderla prima”. Paulo Fonseca è soddisfatto per la seconda vittoria consecutiva della Roma in campionato, ma nel 4-3 di Cagliari non è andato tutto secondo copione”. Come riporta Gianluca Piacentini su ‘Il Corriere della Sera’, rispetto alla gara di Europa League contro il Gent, di giovedì scorso, ha cambiato cinque giocatori. Tra i migliori, senza dubbio, Mkhitaryan, a cui la Lega calcio ha assegnato il quarto gol romanista, nato da un calcio di punizione di Kolarov. La corsa per la Champions può passare dal campionato o dall’Europa League: “L’Atalanta è molto forte e attraversa un buon momento. Noi vogliamo lottare fino alla fine per agganciare il quarto posto, dobbiamo crederci. Vincere l’Europa League? Non voglio questa pressione in questo momento, non è giusto”, ha chiuso Fonseca.