Fonseca: “Raggiunto l’obiettivo minimo, ma la Roma può fare meglio”

Il tecnico: "“È difficile spiegare la leggerezza iniziale della squadra. E' soprattutto una questione mentale"

Paulo Fonseca se ne va lasciando in dote la partecipazione alla prossima Conference League. Un obiettivo minimo, alla fine di un biennio in cui le figuracce hanno superato di gran lunga i momenti buoni, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La Roma ha pareggiato 2-2 sul campo dello Spezia, mantenendo così il settimo posto in campionato in virtù di una migliore differenza reti nei confronti del Sassuolo, che ha superato 2-0 la Lazio. “È difficile spiegare la leggerezza iniziale della squadra – le parole di Fonseca -. Avevamo preparato bene la partita, sapevamo di dover vincere. È soprattutto una questione mentale: l’atteggiamento della squadra non è stato buono perché abbiamo pensato che lo Spezia non avesse voglia di vincere, visto che aveva già raggiunto la salvezza". È stata ancora una volta una Roma a due facce:“Nel primo tempo non abbiamo fatto niente, eravamo senza aggressività. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che continuando in quel modo non avremmo cambiato il risultato e nella ripresa le cose sono andate diversamente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, ma questa squadra ha la possibilità di fare meglio".