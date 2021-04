Fonseca: “Per l’Europa tanti segnali positivi”

La Roma soffre, il tecnico: "Prova di personalità"

"Non sono soddisfatto perché non siamo riusciti a vincere, ma sono contento per la prestazione". Vede il bicchiere mezzo pieno, Paulo Fonseca, dopo il pareggio 1-1 contro l’Atalanta, il suo primo punto contro Gasperini, scrive Gianluca Picentini sul Corriere della Sera.