Fonseca: “Lavoro per la Roma, non per convincere il pubblico”

“Non lavoro per convincere la gente, io lavoro per la Roma e per far vincere la squadra“. Dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League in cui la Roma affronterà il Manchester United, e prima della gara con il Torino che dovrà servire ai giallorossi per non perdere contatto con la zona Champions/Europa League, Paulo Fonseca ostenta tranquillità, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Sa benissimo, il tecnico portoghese, che il suo futuro sulla panchina giallorossa è in bilico nonostante l’exploit europeo, ma sceglie il profilo basso. “Quando si vince – le sue parole – abbiamo più persone a favore, quando non si vince è il contrario: succede a tanti allenatori“.

La sua attenzione è ora tutta per la gara di oggi pomeriggio (ore 18) contro la formazione granata. “È importante pensare che la partita con l’Ajax sia finita, la nostra ambizione deve essere battere il Torino”.

Di sicuro, Fonseca chiederà ai suoi grande attenzione alla fase difensiva. “Mi piacerebbe vedere la stessa concentrazione, determinazione e attenzione che abbiamo avuto in coppa. Con l’Ajax l’abbiamo fatto bene, ma in campionato possiamo migliorare“.

Rispetto alla gara di giovedì, a centrocampo troverà spazio dall’inizio Villar mentre sulla fascia sinistra al posto di Calafiori, che ha recuperato ed è stato convocato, dovrebbe esserci Bruno Peres. Squalificato Pellegrini, spazio al tridente spagnolo composto da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral, con Dzeko che tornerà in panchina.