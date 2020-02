Fonseca: “La Roma si sta ritrovando”

Contro il Lecce è arrivata la seconda vittoria in quattro giorni per la Roma: il 4-0 contro il Lecce ha portato un po’ di serenità in un momento cruciale della stagione, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La formazione giallorossa non vinceva in casa in campionato dal 15 dicembre con la Spal, in assoluto in serie A dal 19 gennaio a Marassi col Genoa. Soprattutto, serviva una prestazione convincente, come aveva chiesto Paulo Fonseca. “Ero molto fiducioso – le parole del tecnico – Il Lecce veniva da tre vittorie consecutive, e questo non dobbiamo dimenticarlo, ma siamo partiti molto bene e non ci siamo fermati come col Gent. Era una partita differente, ma ho vistoicalciatori giocare con più fiducia e più coraggio”.

Le critiche delle ultime settimane sono superate. “Bisogna essere sempre equilibrati, se non attraversiamo un buon momento è colpa dell’allenatore. Io accetto serenamente le critiche, quando le cose non vanno bene non mi aspetto certo di ricevere dei fiori”.

Non ha brillato Lorenzo Pellegrini, mentre Cengiz Under ha segnato il suo terzo gol in campionato ma non ha gradito la sostituzione con Carles Perez.