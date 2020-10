Fonseca: “Avanti con fiducia. Roma brava con diversi moduli”

L’ultimo gol in maglia giallorossa l’aveva realizzato il 29 luglio a Torino contro la formazione granata, e il rischio che potesse essere davvero l’ultimo con la Roma è stato alto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri sera contro il Benevento, Edin Dzeko è tornato a segnare: una doppietta, e potevano essere di più, un nuovo inizio dopo le occasioni mancate contro la Juventus e la brutta prestazione di Udine. Ora le reti romaniste sono 108: il terzo gradino del podio dei romanisti più prolifici della storia, occupato da Amedeo Amadei a 111, è sempre più vicino.

È stata una vittoria sofferta, quella giallorossa, ma fondamentale per dare un po’ di respiro alla classifica e a Paulo Fonseca: al 5-2 finale oltre a Dzeko hanno contribuito Pedro, al secondo gol consecutivo dopo quello di Udine, e Veretout, che con il rigore realizzato è salito a quota tre dopo la doppietta alla Juventus, e Carles Perez, autore di un gran gol al termine di un’azione personale, che ha esultato tappandosi le orecchie come ha fatto Lorenzo Pellegrini in nazionale. Soddisfatto, alla fine, Paulo Fonseca. “Abbiamo disputato una bella gara, siamo fiduciosi, il campionato è lungo ed è solo all’inizio. Siamo stati sempre in controllo della partita, anche se abbiamo concesso troppe occasioni: dobbiamo gestire meglio alcune situazioni“.

La classifica davanti è molto corta, con alcune big in difficoltà. “Voglio essere equilibrato e realista, Juventus e Inter hanno fatto grandi investimenti e sono le principali candidate a vincere il campionato. Poi, certo, ci sono diverse altre squadre, compresa la Roma, che possono arrivare in Champions League, di sicuro vogliamo fare meglio dello scorso anno. Non so se Smalling sarà pronto per il Milan, se non ci sarà lui ci penseranno gli altri a marcare Ibrahimovic”.