Florenzi, prestito prolungato: trovato l’accordo con il Valencia

Roma e Valencia hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito di Alessandro Florenzi fino al termine della stagione. L’ex capitano giallorosso, che a gennaio era volato in Spagna dopo il rapporto travagliato con Fonseca, rimarrà in Spagna oltre il 30 giugno. Secondo quanto riportato da Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”. Il nuovo accordo è stato necessario dopo le indicazioni della Fifa per cui ogni singolo contratto di prestito dovrà essere tratto singolarmente tra le società e i giocatori. Il Valencia si impegnerà a pagare il 70% dello stipendio del terzino italiano, equivalente a circa 3 milioni di euro. Al termine della stagione si valuterà se prolungare l’accordo per un altro anno o se riportarlo a Trigoria.